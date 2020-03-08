نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التحالف” يدمر مواقع تستخدمها المليشيات الحوثية لإطلاق الزوارق المفخخة والألغام البحرية
08/03/2020   8:24 ص

“التحالف” يدمر مواقع تستخدمها المليشيات الحوثية لإطلاق الزوارق المفخخة والألغام البحرية

+ = -
846

نفذت القوات المشتركة للتحالف الداعم للشرعية في اليمن في الساعات الأولى من صباح اليوم، عملية نوعية في مديرية الصليف، ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح المتحدث الرسمي لقيادة قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الأهداف المدمرة كانت تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وهي عبارة عن 6 مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة عن بُعد والألغام البحرية.

وأبان أن هذه المواقع استخدمت لتنفيذ عمليات إرهابية وأعمال عدائية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.

وأكّد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تبعد مسافة (2.1) كلم من المواقع المستهدفة.

وأشار إلى أن المليشيات تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

“التحالف” يدمر مواقع تستخدمها المليشيات الحوثية لإطلاق الزوارق المفخخة والألغام البحرية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885091435.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.