“التحالف” يدمر مواقع تستخدمها المليشيات الحوثية لإطلاق الزوارق المفخخة والألغام البحرية

نفذت القوات المشتركة للتحالف الداعم للشرعية في اليمن في الساعات الأولى من صباح اليوم، عملية نوعية في مديرية الصليف، ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وأوضح المتحدث الرسمي لقيادة قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الأهداف المدمرة كانت تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وهي عبارة عن 6 مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة عن بُعد والألغام البحرية.
وأبان أن هذه المواقع استخدمت لتنفيذ عمليات إرهابية وأعمال عدائية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.
وأكّد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تبعد مسافة (2.1) كلم من المواقع المستهدفة.
وأشار إلى أن المليشيات تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.