بالفيديو.. “غوميز” يوجه حديثاً غاضباً لمدربه عقب مباراة الاتفاق.. والأخير يعلق

دخل المُحترف الفرنسي بصفوف الهلال بافيتيمبي غوميز في مشادة كلامية مع المدير الفني للفريق رازفان لوشيسكو، عقب نهاية مباراة الاتفاق ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأظهرت لقطات تلفزيونية، غوميز وهو يتوجه للمدرب لوشيسكو عقب المباراة ويوجه له حديثاً غاضباً بينما يرد الأخير عليه، قبل أن يتدخل مدير الكرة بالفريق سعود كريري ويحاول تهدئة غوميز.
بدوره، علّق المدرب الروماني رازفان لوشیسكو على الواقعة، مشيراً إلى أن الحديث الذي دار مع غومیز يعتبر طبیعياً ويحدث بالعائلة الواحدة وانتھى في وقته. وفق “أخبار 24”.
وحقق الهلال فوزاً مهماً على نظيره الاتفاق أمس (السبت)، بهدف دون مقابل، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
فيصل المطرفي :
نحن لا نتمنى حدوث هذه المواقف .. تصرف #غوميز غير لائق . pic.twitter.com/TTnDCfbWGx
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 7, 2020