شهد جسر الملك فهد مساء أمس (السبت)، تدفقاً كثيفاً من المسافرين قبيل تطبيق القرار المؤقت بقصر الدخول إلى المملكة على المنافذ الجوية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى بفيروس “كورونا” الجديد.
وأظهرت مقاطع فيديو، اكتظاظ منفذ الجوازات بجسر الملك قبل إغلاقه رسمياً عند الساعة (11:55) من مساء السبت، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة.
من جهتها، قالت مصادر وفقاً لـ”اليوم”، إنه جرى عزل نحو 70 مسافراً لعودتهم من دول موبوءة بفيروس “كورونا” الجديد، كما أعيد نحو 60 مسافراً أجنبياً مرة أخرى لأسباب مختلفة.