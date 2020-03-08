أوصت وزارة الصحة العائدين من عدد من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا إلى عزل أنفسهم منزلياً، موضحة عدداً من الإرشادات التي يجب التقيد بها حمايةً لأنفسهم ولمَن حولهم.
وأوضحت الوزارة أن كل من عاد من الدول التالية: إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر، لبنان أو خالط شخصاً مصاباً، ولم تتضح لديه أي أعراض، ينصح بالتزامه العزل المنزلي، وعليه اتباع التعليمات الصحية ليحمي نفسه وأهله ومجتمعه.
وأرفقت الوزارة إنفوغرافيك توضيحياً تضمن أهم وسائل الوقاية وإجراءات العزل الصحي المنزلي، التي سيتبعها العائد من الدول المشار إليها.
وفق “أخبار 24”.