إلزام شركات الطيران القادمة من مصر بحصول ركّابها على شهادة مخبرية بخلوهم من كورونا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم السبت، أنها اتخذت إجراءات احترازية لمنع دخول فيروس كورونا للمملكة، وألزمت شركات الطيران القادمة للمملكة، بعدد من الإجراءات الوقائية.
وأوضحت أنه على كافة الناقلات التأكد من حصول أي مسافر قادم من أي من مطارات جمهورية مصر العربية أو من خلالها الحصول على شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من فيروس كورونا وتكون صادرة خلال الـ 24 ساعة السابقة من صعوده للطائرة، من مختبر معتمد ومحدد من قبل سفارة المملكة بالقاهرة.
يُذكر أن وزارة الداخلية اتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية الجديدة، تضمنت قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دول الإمارات ، والكويت، والبحرين على عدد من المنافذ الجوية. وفق “أخبار 24”.