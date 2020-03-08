إغلاق 15 محلاً مخالفاً وضبط 56 وافداً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في الرياض

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملات كبرى شملت عدداً من الأسواق ضُبط خلالها 8 مخالفات لنظام العمل، وأغلق 15 محلاً مخالفاً.
وأوضح مدير التفتيش بدر العتيبي أن الحملة تمت بالتعاون مع شرطة منطقة الرياض وبلدية النسيم، ما أسفر عن القبض أيضاً على 56 وافداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل بمهن سائق خاص وعامل منزلي.
وأكد مدير عام مكتب الموارد والتنمية بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أن هذه الحملات المشتركة امتداد للحملات المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف. وفق “أخبار 24”.