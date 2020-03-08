“التعليم” تعلّق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني بالقطيف لمدة أسبوعين

أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.
وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس “كورونا” الجديد التي يرأسها وزير الصحة وفقاً للأمر السامي الكريم والقاضي بتشكيل اللجنة.
وأضافت أن قرار وزير التعليم تضمن تعليق الدراسة (مؤقتاً) في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية بمحافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتباراً من غدٍ الأحد، وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة. وفق “أخبار 24”.
وتنفيذاً لقرار وزير التعليم؛ فقد عقدت اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات كورونا برئاسة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي اجتماعاً لتحديد إجراءات العمل بالقرار، حيث قررت اللجنة، ما يلي:
1- تباشر الهيئة التعليمية والإدارية في كل مدرسة ومعهد وكلية المهام الوظيفية؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.
2- التأكد من جاهزية البدء بالمدرسة الافتراضية خلال فتره تعليق الدراسة بمحافظة القطيف عبر وسائل التعلّم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، التي ستوفر جميع الخدمات كبديل لإتمام العمليات التعليمية، ولا تتطلب حضور الطالب للمدرسة، وذلك من خلال تقديم الدروس بشكل متزامن، وحل الواجبات، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لآبل وأندرويد. تحت مسمى (منظومة التعليم الموحدة).
3- توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة (عين) التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية.
4- كما وجه الوزير المحافظ للمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني ومدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعمل على ما تضمنه القرار كلٌّ فيما يخصه.