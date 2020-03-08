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أخبار محلية > بالفيديو.. طبيب يتحدث عن مدى قدرة مناعة الأطفال على مقاومة كورونا المستجد
08/03/2020   12:29 ص

بالفيديو.. طبيب يتحدث عن مدى قدرة مناعة الأطفال على مقاومة كورونا المستجد

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قال طبيب إنه لا داعي للقلق على الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، رغم أنهم معرضون للإصابة بالفيروس مثلهم مثل غيرهم، مبيناً أسباب ذلك.

وأوضح الطبيب عبر “صباح العربية” أن الدراسات والملاحظات الطبية أثبتت حتى الآن أن مناعة الأطفال قوية في مواجهة الفيروسات، وأنه حتى لو حدث وأصيب أحد الأطفال بفيروس كورونا المستجد، فإن تأثيره سيكون طفيفاً عليه.

وأضاف أن هذا ما رآه الأطباء حتى الآن، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تعليم الأطفال غسل اليدين بالماء والصابون مدة لا تقل عن 20 ثانية.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طبيب يتحدث عن مدى قدرة مناعة الأطفال على مقاومة كورونا المستجد

أخبار محلية
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