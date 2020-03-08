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أخبار محلية > “متحدث الصحة”: جميع الحالات المؤكد إصابتها بـ”كورونا” معزولة ووضعها الصحي مطمئن
08/03/2020   12:23 ص

“متحدث الصحة”: جميع الحالات المؤكد إصابتها بـ”كورونا” معزولة ووضعها الصحي مطمئن

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أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، اليوم (السبت)، أن جميع الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد معزولة تماماً، مشيراً إلى أن وضعها الصحي مطمئن وفي تحسن مستمر.

وأوضح العبد العالي في مداخلةٍ مع قناة “الإخبارية”؛ بأنه يتم تقديم كافة الإجراءات الصحية للحالات الموجودة بالعزل الصحي داخل المنشآت المخصصة للتعامل معها.

وأضاف بأن الوزارة تقوم بمجهود مكثف ونشط جداً بالتعاون مع جميع منافذ المملكة، حيث يتم حصر المخالطين وعمل الاستقصاء الوبائي، الأمر الذي نتج عنه اكتشاف حالات إضافية جديدة. وفق “أخبار 24”.

وكانت الصحة أكّدت إصابة مواطنتين بفيروس كورونا، إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين، والثانية لأخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات، ليصل مجموع الحالات المؤكد إصابتها 7 حالات.

“متحدث الصحة”: جميع الحالات المؤكد إصابتها بـ”كورونا” معزولة ووضعها الصحي مطمئن

أخبار محلية
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