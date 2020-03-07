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أخبار محلية > “أمانة الرياض”: تأجيل فعالية “بسطة الرياض” حتى إشعار آخر
07/03/2020   3:59 م

“أمانة الرياض”: تأجيل فعالية “بسطة الرياض” حتى إشعار آخر

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، تأجيل فعالية “بسطة الرياض” التي تقام في شارع التحلية كل يوم السبت، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت الأمانة في بيان اليوم (السبت)، أن ذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من التجمعات البشرية، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت “أمانة الرياض” قد اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في الأسواق التجارية والمطاعم والمحلات، حيث وجهت الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع معقمات، كما وجهت المجمعات التجارية بوضع معقمات في دورات المياه وفي أنحاء المجمعات. وفق “أخبار 24”.

“أمانة الرياض”: تأجيل فعالية “بسطة الرياض” حتى إشعار آخر

أخبار محلية
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