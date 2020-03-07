أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، إحباط تهريب 8.27 طن من مادة الحشيش المخدر، و530 كيلوجراماً من مادة القات المخدر، ونحو 290 ألف حبة مخدرة، إلى داخل المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن تلك الضبطيات تمت خلال النصف الأول من العام الحالي 1441هـ، مبيناً أنه ألقي القبض على المتورطين في هذه المحاولات وعددهم 3794 شخصاً، وذلك بعد رصد دخولهم حدود المملكة البرية والبحرية.
وأضاف أنه تمت إحالة المتورطين والمضبوطات التي كانت بحوزتهم من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأبان أن فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والبرية أنقذت 479 شخصاً من مختلف الأعمار والجنسيات، منهم 369 شخصًا تم إنقاذهم في البحر، و110 أشخاص تم إنقاذهم على البر، وذلك في إطار تنفيذ وأداء المهام الإنسانية، التي يقدمها رجال حرس الحدود.
وفق “أخبار 24”.