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اخبار رياضية > “الحقيل” يحضر مباراة الهلال والاتفاق ويوزع وحدات سكنية على عدد من اللاعبين
07/03/2020   2:03 م

“الحقيل” يحضر مباراة الهلال والاتفاق ويوزع وحدات سكنية على عدد من اللاعبين

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من المقرر أن يحضر وزير الإسكان ماجد الحقيل، مباراة الهلال والاتفاق اليوم، التي تُقام ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيقوم الوزير الحقيل خلال المباراة التي تُلعب على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، بتسليم عدد من الوحدات السكنية لصالح برنامج الإسكان التنموي لعدد من اللاعبين الأشد احتياجًا في عدد من الأندية.

يذكر أن وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “سكني” وقعت مؤخراً اتفاقية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين واتحاد الرياضة للجميع، لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي هذه الجهات، في إطار جهود الوزارة لتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول. وفق “أخبار 24”.

وأطلق على الجولة الـ21 من الدوري “جولة سكني”، وذلك تقديراً للشراكة والاتفاقية الموقعة بين الوزارة والاتحاد.

“الحقيل” يحضر مباراة الهلال والاتفاق ويوزع وحدات سكنية على عدد من اللاعبين

اخبار رياضية
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