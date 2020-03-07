“اللهم أني بلغت.. اللهم فأشهد”.. الملحم يوجه رسالة مُثيرة لإدارة النصر بسبب أزمة حمدالله!

وجه الناقد الرياضي عادل الملحم رسالة لمجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت بشأن أزمة المغربي عبدالرزاق حمدالله والتي اندلعت منذ ساعات قليلة خلال تواجد لاعب الفريق في المران الفريق استعدادًا لمواجهة الفيصلي في الجولة الـ21.
وكتب الملحم عبر حسابه الرسمي “تويتر” : دائما الكيان فوق الجميع، ولكن التعامل مع النجوم لابد أن يكون بمبدأ سدد وقارب. وفق “المرصد”.
وتطرق الملحم للحديث عن حمدالله ماقدمه للنصر قائلًا : حمدالله شئنا أم أبينا نجم خارق ومثله بحاجه لرجل حكيم يسمى في عالمنا الواسع ( Leader) كي يعرف كيف يتعامل مع حمدالله ومن مثل حمدالله، ونحن في مراحل حسم، والتجييش لن يأتي بخير، اللهم اني بلغت.. اللهم فأشهد.
دائما الكيان فوق الجميع. ولكن التعامل مع النجوم لابد أن يكون بمبدأ سدد وقارب. حمدالله شئنا أم أبينا نجم خارق ومثله بحاجه لرجل حكيم يسمى في عالمنا الواسع ( Leader) كي يعرف كيف يتعامل مع حمدالله ومن مثل حمدالله. نحن في مراحل حسم. التجييش لن يأتي بخير. اللهم اني بلغت.. اللهم فأشهد
— عادل الملحم – (@adelalmulhim) March 6, 2020