فلادان: اللاعبون طبقوا ما تدربنا عليه في التحضيرات وهذا سر سعادتي بالفوز

أبدى مدرب الأهلي الصربي فلادان ميلوفيتش، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه في المباراة الأولى تحت قياداته أمام الفيحاء بهدفٍ دون مقابل.
وقال فلادان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “سعيد بالفوز والحصول على نقاط المباراة، وكانت مباراة هامة للغاية، وتحدثت مع اللاعبين قبل المواجهة على أهمية الانتصار وصعوبة اللقاء”.
وأضاف: “علينا القيام بعمل كبير من الناحية البدنية، ونلعب كل ثلاثة أيام مباراة، وسنقوم بعمل برنامج لياقي لعددٍ من اللاعبين خلال الأيام المقبلة”.
وأشاد فلادان باللاعب سعيد المولد، وقال إنه قدم أداء بدني كبير، وأضاف: “فضلنا استبداله في الشوط الأول لتنشيط الجهة اليمنى في الدقائق الأخيرة”. وفق “الرياض”.
وقال المدرب فلادان: “أضاع الفريق العديد من الفرص وما حدث في التمارين تم تطبيقه على أرض الملعب، ومن هنا تأتي سر سعادتي بتحقيق الانتصار”.