نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > فلادان: اللاعبون طبقوا ما تدربنا عليه في التحضيرات وهذا سر سعادتي بالفوز
07/03/2020   2:01 م

فلادان: اللاعبون طبقوا ما تدربنا عليه في التحضيرات وهذا سر سعادتي بالفوز

+ = -
807

أبدى مدرب الأهلي الصربي فلادان ميلوفيتش، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه في المباراة الأولى تحت قياداته أمام الفيحاء بهدفٍ دون مقابل.

وقال فلادان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “سعيد بالفوز والحصول على نقاط المباراة، وكانت مباراة هامة للغاية، وتحدثت مع اللاعبين قبل المواجهة على أهمية الانتصار وصعوبة اللقاء”.

وأضاف: “علينا القيام بعمل كبير من الناحية البدنية، ونلعب كل ثلاثة أيام مباراة، وسنقوم بعمل برنامج لياقي لعددٍ من اللاعبين خلال الأيام المقبلة”.

وأشاد فلادان باللاعب سعيد المولد، وقال إنه قدم أداء بدني كبير، وأضاف: “فضلنا استبداله في الشوط الأول لتنشيط الجهة اليمنى في الدقائق الأخيرة”. وفق “الرياض”.

وقال المدرب فلادان: “أضاع الفريق العديد من الفرص وما حدث في التمارين تم تطبيقه على أرض الملعب، ومن هنا تأتي سر سعادتي بتحقيق الانتصار”.

فلادان: اللاعبون طبقوا ما تدربنا عليه في التحضيرات وهذا سر سعادتي بالفوز

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885091343.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.