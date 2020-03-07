جستنيه يثير الجدل بسبب أزمة حمدالله: هل طبقت إدارة السويكت هذا الأمر أم رضخت!

أثار الناقد الرياضي عدنان جستنيه الجدل بشأن أزمة لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله والتي فجرتها قناة 24 الرياضية عبر حسابها الرسمي “تويتر”.
وحرص جستنيه على استغلال هاشتاق جماهير النصر “الكيان أكبر من حمدالله” والذي تم تداوله بقوة وتصدر الترند في غضون ساعات قليلة، حيث كتب : يقولون الكيان ثم الكيان مقولة خير من كان يطبقها ابوخالد”يرحمه الله وفيصل بن تركي ، يقولون الكيان أهم وأكبر من حمدالله.
وتابع : مقولة هل طبقتها إدارة “السويكت”أم أنها”رضخت”لرغبة اللاعب بعدم “الحسم الأيام كفيلة بكشف من”الأقوى”اللاعب أم الكيان، ان مرروها هذه المرة ستتكرر مرات، والنصر_بمن_حضر. وفق “المرصد”.
وكتب الحساب الرسمي لقناة 24 الرياضية منذ ساعات قليلة : “عبدالرزاق حمدالله” يرفض مرافقة النصر للمجمعة لملاقاة الفيصلي غداً و يغلق جميع جوالاته بعد ان خصمت عليه الادارة 15٪ من راتبه بسبب غيابه و يطالب بعدم معاقبته و الإدارة ترفض الرضوخ له و تصر على عقابه.
#يقولون
الكيان ثم الكيان
مقولة خير من كان يطبقها ابوخالد”يرحمه الله وفيصل بن تركي#يقولون
الكيان اهم وأكبر من حمدالله
مقولة هل طبقتها ادارة”السويكت”ام انها”رضخت”لرغبة اللاعب
بعدم “الحسم”
الايام كفيلة بكشف من”الأقوى”اللاعب ام #الكيان
ان مرروها هذه المرة ستتكرر مرات#النصر_بمن_حضر
— عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) March 6, 2020