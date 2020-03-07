النوفل يوجه رسالة إلى إدارة النصر لاحتواء أزمة حمدالله!

وجه الإعلامي الرياضي طارق النوفل رسالة إلى إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور “صفوان السويكت” بسبب أزمة اللاعب “عبدالرزاق حمدالله ” ورفضه المغادرة مع فريقه إلى المجمعة لمواجهة الفيصلي بسبب خصم 15% من راتبه.
وكتب النوفل عبر حسابه الرسمي على تويتر ” إذا صحت أخبار حمدالله وتعامله السلبي مع إدارة ناديه فليس لدى إدارة السويكت سوى التعامل بهدوء مع الموقف وإحتواء الموقف دون ضجيج إعلامي”.
وأضاف” يجب على الإدارة أن لاتجعل من النجم فوق القانون أو أن له تعامل أو لائحة خاصة به … كان الله بعون إدارة السويكت”. وفق “المرصد”.