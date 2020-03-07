أوصوا بتعقيمها مرتين يومياً.. مختصون: الهواتف النقالة موبوءة بالجراثيم والفيروسات

أكدت دراسات معنية بالصحة العامة أن الهواتف النقالة في الغالب تكون ملوثة بالكثير من أنواع الجراثيم والفيروسات، وهو ما دعا عددا من الاختصاصيين لتوجيه إرشادات لمستخدمي هذه الهواتف عقب تفشي ”كورونا الجديد”.
وأكد المختصون أنه لضمان سلامة الهاتف من الفيروسات والجراثيم، يجب غسل اليدين جيدًا، ثم إطفاء الهاتف، واستخدام قطع تنظيف ناعمة مبللة بقليل من الكحول المخفف، أو الصابون.
وأشاروا إلى أهمية تنظيف وتعقيم الأجهزة النقالة على الأقل مرتين يوميًا، والمحافظة عليها بعيداً عن بؤر الأوساخ والجراثيم، وشددوا على ضرورة التخلص من قطعة التنظيف أو غسلها جيداً قبل إعادة استخدامها مستقبلًا. وفق “أخبار 24”.
وحذر المختصون من استعمال المواد والمحاليل الكاشطة التي قد تؤثر على ملمس هاتفك مثل منظفات النوافذ والخل، أو “بيروكسيد الهيدروجين” لكونها قد تتسبب في إزالة الطبقة اللامعة من الهاتف.