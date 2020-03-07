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أخبار محلية > أوصوا بتعقيمها مرتين يومياً.. مختصون: الهواتف النقالة موبوءة بالجراثيم والفيروسات
07/03/2020   1:55 م

أوصوا بتعقيمها مرتين يومياً.. مختصون: الهواتف النقالة موبوءة بالجراثيم والفيروسات

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أكدت دراسات معنية بالصحة العامة أن الهواتف النقالة في الغالب تكون ملوثة بالكثير من أنواع الجراثيم والفيروسات، وهو ما دعا عددا من ‏الاختصاصيين لتوجيه إرشادات لمستخدمي هذه الهواتف عقب تفشي ‏‏”كورونا الجديد”.‏

وأكد المختصون أنه لضمان سلامة الهاتف من الفيروسات ‏والجراثيم، يجب غسل اليدين جيدًا، ثم إطفاء الهاتف، واستخدام قطع ‏تنظيف ناعمة مبللة بقليل من الكحول ‏المخفف، أو الصابون.‏

وأشاروا إلى أهمية تنظيف وتعقيم الأجهزة النقالة ‏على الأقل مرتين يوميًا، والمحافظة عليها بعيداً عن بؤر الأوساخ والجراثيم، وشددوا على ضرورة التخلص من قطعة التنظيف أو غسلها جيداً قبل إعادة استخدامها مستقبلًا. وفق “أخبار 24”.

وحذر المختصون‎ ‎من استعمال المواد والمحاليل الكاشطة التي قد ‏تؤثر على ملمس هاتفك مثل منظفات النوافذ والخل، أو “بيروكسيد ‏الهيدروجين” لكونها قد تتسبب في إزالة الطبقة اللامعة من الهاتف‎.

أوصوا بتعقيمها مرتين يومياً.. مختصون: الهواتف النقالة موبوءة بالجراثيم والفيروسات

أخبار محلية
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