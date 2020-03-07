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أخبار محلية > شاهد.. لحظة دخول زوار الحرم إلى صحن الطواف بعد إعادة فتحه
07/03/2020   7:02 ص

شاهد.. لحظة دخول زوار الحرم إلى صحن الطواف بعد إعادة فتحه

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أعادت رئاسة الحرمين الشريفين فتح صحن المطاف أمام الطائفين من غير المعتمرين فجر اليوم السبت، تنفيذاً للأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأظهر مقطع فيديو لحظة دخول الطائفين إلى صحن الطواف ومسارعتهم إلى الطواف بالكعبة المشرفة وقيام آخرين بالصلاة في الصحن.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين قررت إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، إضافة إلى إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. لحظة دخول زوار الحرم إلى صحن الطواف بعد إعادة فتحه

أخبار محلية
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