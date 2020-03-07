شاهد.. لحظة دخول زوار الحرم إلى صحن الطواف بعد إعادة فتحه

أعادت رئاسة الحرمين الشريفين فتح صحن المطاف أمام الطائفين من غير المعتمرين فجر اليوم السبت، تنفيذاً للأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأظهر مقطع فيديو لحظة دخول الطائفين إلى صحن الطواف ومسارعتهم إلى الطواف بالكعبة المشرفة وقيام آخرين بالصلاة في الصحن.
وكانت رئاسة شؤون الحرمين قررت إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، إضافة إلى إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
فيديو | لحظة دخول الطائفين لـ #صحن_الطواف في #الحرم_المكي #الإخبارية pic.twitter.com/D5PA5C5UfW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 7, 2020
#فيديو 🎥#يحدث_الان
فتح صحن المطاف للطائفين من غير المعتمرين https://t.co/HBDlteZWDw pic.twitter.com/AArRMZBeSE
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 7, 2020
وفق “أخبار 24”.