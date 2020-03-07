أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن حكومة المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية الجديدة، وذلك في إطار منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ومحاصرته والقضاء عليه.
وأوضح المصدر المسؤول أن الإجراءات تضمنت قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين على عدد من المنافذ الجوية.
ونوه إلى أن المنافذ الجوية التي يقصر القدوم عليها هي مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.
ولفت إلى أن المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول سيكون للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية.
وأشار إلى أنه بالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة (11:55) من مساء اليوم السبت.
وشدد على أنه على جميع مَن يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد ـ وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية – أن يقدم شهادة مخبرية تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.
وقال إن ذلك سيسري على من أقام في تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لدخوله المملكة، على أن يتولى الناقل الجوي التأكد من سلامة شهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.وفق “أخبار 24”.
وبيّن المصدر المسؤول أن سفارات المملكة في الدول المشار إليها ستقوم بتحديد مختبرات محددة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وأكد المصدر المسؤول استثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية من تلك الإجراءات، بناءً على ما تراه وزارة الداخلية ووزارة الصحة.