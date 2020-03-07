“صحة الرياض” توضح حقيقة فيديو يتحدث عن حالة مصابة بـ”كورونا” في أحد مستشفياتها

أوضحت مديرية الشؤون الصحية بالرياض أن مقطع الفيديو الذي أظهر تجهيزات الفرز البصري ومكافحة العدوى لفيروس “كورونا” في أحد مستشفياتها بالخرج هو لغرض التوعية.
وأكدت أنه لا توجد أي حالات كورونا جديدة، ولأي معلومات حول طرق الوقاية من الفيروس فهي متاحة على موقع وزارة الصحة، وللاستفسار يرجى الاتصال على 937.
وأظهر مقطع الفيديو المشار إليه طبيباً يتحدث عن الاستعدادات الكاملة لاستقبال “حالة”، والتي وصفها بالمستقرة، مستعرضاً جهاز الأشعة المتنقل الذي يُستخدم في الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
توضح صحة الرياض بان هذا المقطع فقط توعوي لابراز جهود صحة الرياض بالخرج في تجهيزات الفرز البصري ومكافحة العدوى وتؤكد بانه لاتوجد اي حالات كورونا تذكر ولله الحمد . ولاي معلومات حول طرق الوقاية من الفايروس موجوده على مواقع وزارة الصحة وللاستفسار يرجى الاتصال على 937 . pic.twitter.com/hJrx0aVPEX
— صحة الرياض (@riyadhhealth) March 6, 2020
وفق “أخبار 24”.