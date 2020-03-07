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أخبار محلية > “صحة الرياض” توضح حقيقة فيديو يتحدث عن حالة مصابة بـ”كورونا” في أحد مستشفياتها
07/03/2020   7:00 ص

“صحة الرياض” توضح حقيقة فيديو يتحدث عن حالة مصابة بـ”كورونا” في أحد مستشفياتها

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أوضحت مديرية الشؤون الصحية بالرياض أن مقطع الفيديو الذي أظهر تجهيزات الفرز البصري ومكافحة العدوى لفيروس “كورونا” في أحد مستشفياتها بالخرج هو لغرض التوعية.

وأكدت أنه لا توجد أي حالات كورونا جديدة، ولأي معلومات حول طرق الوقاية من الفيروس فهي متاحة على موقع وزارة الصحة، وللاستفسار يرجى الاتصال على 937.

وأظهر مقطع الفيديو المشار إليه طبيباً يتحدث عن الاستعدادات الكاملة لاستقبال “حالة”، والتي وصفها بالمستقرة، مستعرضاً جهاز الأشعة المتنقل الذي يُستخدم في الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وفق “أخبار 24”.

“صحة الرياض” توضح حقيقة فيديو يتحدث عن حالة مصابة بـ”كورونا” في أحد مستشفياتها

أخبار محلية
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