أصدر الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بياناً علّق فيه على مقطع الفيديو المتداول الذي ظهر فيه تصاعد أدخنة واشتعال نيران بكهف أم الجرسان التابع لمركز الثمد بمحافظة خيبر.
وكان مصوّر المقطع زعم أنها أدخنة غازية وبركانية، فيما قال الدفاع المدني إن الأدخنة ناتجة عن اشتعال مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض.
وأوضح البيان أن الحريق أُشعل بمصدر خارجي، لافتاً إلى أنه تمت مباشرة حوادث مشابهة في الموقع من قِبل الدفاع المدني في وقت سابق.
يُذكر أن كهف “أم الجرسان” من أكبر الكهوف في الوطن العربي ويبلغ طوله 1500م، وارتفاعه 12م، وعرضه 45م، ويحتوي على كتابات تعود لآلاف السنين.
وفق “أخبار 24”.