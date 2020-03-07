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أخبار محلية > بينهم سعوديان.. الإمارات تسجل 15 إصابة جديدة بـ”كورونا”
07/03/2020   6:58 ص

بينهم سعوديان.. الإمارات تسجل 15 إصابة جديدة بـ”كورونا”

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وشفاء حالتين جديدتين لمصابين من الجنسية الصينية.

وأوضحت أن المصابين قادمون من الخارج وهم: شخص واحد من كلٍ من تايلاند والصين والمغرب والهند، وشخصان من كل من السعودية وإثيوبيا وإيران وثلاثة أشخاص من الإمارات، إلى جانب إصابتين من الإمارات ومصر تم رصدها من خلال فحص المخالطين للإصابات التي أعلن عنها في سباق طواف الإمارات في وقت سابق.

وأضافت أنه تم حصر 5 حالات مخالطة لحالات مؤكدة ضمن برنامج التقصي النشط، مبينةً أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص للتأكد من خلوهم من المرض.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات التي سُجلت في الدولة حتى الآن بلغ 45 حالة، شُفي منها 7 حالات.

بينهم سعوديان.. الإمارات تسجل 15 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أخبار محلية
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