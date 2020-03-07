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اخبار رياضية > “الرياضة” تعلق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب
07/03/2020   6:56 ص

“الرياضة” تعلق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب

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أعلنت وزارة الرياضة اليوم (الجمعة)، عن تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت الموافق 7 مارس 2020، وذلك ضمن التدابير الوقائية من انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضحت الوزارة، أن القرار بناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس “كورونا”، وحرصاً منها على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعات. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الوزارة، أن قرار التعليق يتم مراجعته بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة حتى إشعار آخر.

“الرياضة” تعلق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب

اخبار رياضية
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