“فلكية جدة” توضح حقيقة اصطدام كويكب بالأرض في أبريل المقبل

نفت الجمعية الفلكية بجدة الأنباء المتداولة بشأن اصطدام كويكب بالأرض في أبريل المقبل.
وأوضح رئيس الجمعية، ماجد أبو زاهرة، أن الكوكب سيحلق قرب الأرض يوم الأربعاء 29 أبريل، عند الساعة 11:56 صباحًا على مسافة 6.290.589 كلم، ما يعني أنه سيكون بعيدًا وخافتًا جدًّا وغير مشاهَد بالعين المجردة، وسيعبر بسلام.
وقال أبو زاهرة إن الكوكب صُنف كجسم محتمل الخطورة لأنه سيمر بالقرب من مدار الأرض وليس لأنه سوف يصطدم به، كما أنه ليس مدرجًا حاليًا في قائمة وكالة ناسا للأجسام المحتمل اصطدامها بالأرض في المستقبل. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه لا يوجد كويكب أو مذنب كبير سوف يصطدم بالأرض في أي وقت في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن الكويكبات المعروفة التي يُحتمل أن تشكل خطورة لها فرصة ضعيفة للاصطدام بالكرة الأرضية خلال الـ100 سنة القادمة.