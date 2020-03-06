قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، إن إيقاف العمرة أمر مؤقت، معلنا عن صدور توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذا الشأن.
وأضاف، في مداخلة عبر قناة “العربية”، أن التوجيه هو أن يُفتح المجال للطواف مؤقتا ومرحليا في الحرم المكي لغير المعتمرين.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قررت أمس إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفق “أخبار 24”.