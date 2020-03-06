شرطة جدة تلقي القبض على مقيم وضع صورة “الحوثي” على 500 ريال

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ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي واضعا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة 500 ريال سعودي.
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