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أخبار المناطق > شرطة جدة تلقي القبض على مقيم وضع صورة “الحوثي” على 500 ريال
06/03/2020   11:11 م

شرطة جدة تلقي القبض على مقيم وضع صورة “الحوثي” على 500 ريال

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ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي واضعا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة 500 ريال سعودي.

شرطة جدة تلقي القبض على مقيم وضع صورة “الحوثي” على 500 ريال

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