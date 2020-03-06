خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس التونسي في ضحايا الهجوم الإرهابـي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة للرئيس التونسي قيس سعيد في ضحايا الهجوم الإرهابـي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.
وقال خادم الحرمين: “تلقينا نبأ الهجوم الإرهابـي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة السعودية مع تونس وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولشعب تونس باسم شعب وحكومة المملكة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، إنا لله وإنا إليه راجعون”. وفق “أخبار 24”.
فيما أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في برقيته، عن عزائه ومواساته للرئيس والشعب التونسي، سائلاً المولى القدير أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، اليوم (الجمعة)، عن تفجيرين انتحاريين استهدفا دورية أمنية، في الشارع المقابل للسفارة الأمريكية، ما نتج عنه مقتـل رجل أمن وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.