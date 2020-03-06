مقطع صوتي لوافدة تزعم وجود حالات مصابة بـ”كورونا” في جازان.. و”الصحة” ترد

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان صحة ما جاء في المقطع الصوتي المتداول حول وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في مطار جازان وأحد المستشفيات الخاصة.
وأهابت صحة جازان بالمواطنين والمقيمين التواصل على رقم مركز صحة 937 في حالة الرغبة في أي استفسار يخص فيروس كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الإشاعات.
يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بالمملكة، ليرتفع العدد إلى 5 حالات، جميعها كان مصدر العدوى من إيران.وفق “أخبار 24”.