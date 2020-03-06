نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “قطار الحرمين” يوقف خدمة الحافلات المخصصة لنقل الزوار إلى الحرمين لمنع انتشار العدوى
06/03/2020   11:07 م

“قطار الحرمين” يوقف خدمة الحافلات المخصصة لنقل الزوار إلى الحرمين لمنع انتشار العدوى

+ = -
794

أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع اليوم (الجمعة)، عن إيقاف خدمة الحافلات التي تقوم بنقل الزوار من محطات القطار إلى الحرمين الشريفين، وذلك بشكل مؤقت.

وأوضحت أن الإيقاف المؤقت جاء تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية، وفقاً للإجراءات الصحية والاحترازية والموصى بها من قبل الجهات المختصة لمنع انتشار العدوى.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قررت أمس إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.

“قطار الحرمين” يوقف خدمة الحافلات المخصصة لنقل الزوار إلى الحرمين لمنع انتشار العدوى

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885091236.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.