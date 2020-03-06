“قطار الحرمين” يوقف خدمة الحافلات المخصصة لنقل الزوار إلى الحرمين لمنع انتشار العدوى

أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع اليوم (الجمعة)، عن إيقاف خدمة الحافلات التي تقوم بنقل الزوار من محطات القطار إلى الحرمين الشريفين، وذلك بشكل مؤقت.
وأوضحت أن الإيقاف المؤقت جاء تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية، وفقاً للإجراءات الصحية والاحترازية والموصى بها من قبل الجهات المختصة لمنع انتشار العدوى.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قررت أمس إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.