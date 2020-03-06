المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي أستهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية بتونس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس، والذي تسبب بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين.
أكدت على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، كما تؤكد الوزارة وقوف المملكة إلى جانب تونس في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قالت إن شخصين، وصفتهما بـ”الإرهابيين”، استهدفا، صباح الجمعة، دورية أمنية في منطقة البحيرة 2، بالشارع المقابل للسفارة الأميركية، وذلك بتفجير نفسيهما، ما أسفر عن مصرع الإرهابيين، وإصابة خمسة رجال أمن. وفق “أخبار 24”.