اكتشاف 12 إصابة جديدة بـ”كورونا” في باخرة نيلية جنوب مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة مصابة بفايروس كورونا المستجد في إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر جنوب مصر.
وأوضح متحدث وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية وفور عودتها إلى بلادها أبلغت منظمة الصحة العالمية باكتشاف إصابتها بالفيروس، فتم عمل الفحوصات اللازمة للمخالطين.
وأضاف أن المخالطين توبعوا خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أعراض، وأجري لهم تحليل PCR في اليوم الرابع عشر والأخير وثبت إصابة 12 منهم، وهم من المصريين العاملين على الباخرة، دون ظهور أعراض.
وأشار إلى تحويل المصابين للمستشفى المخصص للعزل، فيما خضعت باقي الحالات المخالطة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا أخرى، وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنه سبق الإعلان عن 3 حالات مصابة بكورونا المستجد في مصر، الأولى لصيني وشفي من المرض، والثانية لأجنبي يتلقى الرعاية الطبية حاليا، والثالثة لمصري عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا ونقل إلى المستشفى حيث يعالَج هناك.