شخص يسدد طعنة لإمام جامع أثناء صلاة الجمعة بمركز الحقو

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أقدم شخص اليوم (الجمعة) على طعن إمام جامع بمركز الحقو بمحافظة بيش بجازان، أثناء إمامته المصلين في صلاة الجمعة.
وأوضحت مصادر وفق “أخبار 24” أن إمام وخطيب جامع الغاوية تعرض للطعن أثناء السجود، مبينة أنه نقل إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.
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