جامعة جدة تعلن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين.. والتقديم الأحد المقبل

أعلنت جامعة جدة حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس سعوديين من حملة شهادة الدكتوراه، وذلك في ظل خطتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441 – 1442هـ.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف المعلنة تشمل عدداً من التخصصات المختلفة للرجال والنساء، وذلك بكليات الجامعة في المركز الرئيس للجامعة، وفرعيها بخليص والكامل، وذلك وفقاً للشروط الموضحة في الإعلان.
وأبانت أن التقديم سيكون متاحاً عبر منصة الاستقطاب الموجودة على موقع الجامعة الإلكتروني، مبينة أن استقبال الطلبات يستمر في الفترة من 13 إلى 19 رجب 1441 هـ الموافقة 8 – 14 مارس 2020م. وفق “أخبار 24”.