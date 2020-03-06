حصلت وزارة العدل على جائزة حكومة الشارقة للاتصال الحكومي في فئة “أفضل اتصال حكومي” على مستوى العالم العربي، وذلك لتميز استراتيجيتها الفاعلة في التواصل مع جمهورها المستهدف.
جاء ذلك، خلال الحفل الذي أقيم في ختام الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، أمس (الخميس)، تحت رعاية حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، في مركز إكسبو الشارقة، وذلك بمشاركة 64 متحدثاً من المسؤولين والخبراء والمختصين من 16 دولة.
وسلّم نائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله القاسمي، الجائزة للمشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد الخميس. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكّد ماجد الخميس أن الرؤية الاتصالية للوزارة هدفت إلى تعزيز وإثراء العلاقة مع المستفيدين من خلال مسارات عدة سواءً معرفية وتوعوية وتفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بهدف تعريف المستفيدين بالتوجهات والتطورات والمشاريع والمبادرات في القطاع العدلي.