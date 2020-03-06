أدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة الجمعة اليوم، حيث أمَّ المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الشيخ الدكتور عبدالله الجهني.
وأوضح الشيخ الجهني في خطبة الجمعة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة بتعليق العمرة والزيارة مؤقتا للحد من انتشار هذا الوباء القاتل جاءت متوافقة مع نصوص الشريعة، التي من مقاصدها حفظ الأرواح.
وأبان أن من مسؤوليات الحاكم الكبرى تقدير مصلحة العباد بالرجوع إلى أهل العلم والتشاور مع أهل الاختصاص، مشيراً إلى أن الواجب على المسلمين كافة التوكل على الله عز وجل واللجوء إليه بالدعاء أن يرفع عن خلقه ما نزل بهم من بلاء.
وأم المصلين في المسجد النبوي الشريف إمام وخطيب المسجد الشيخ الدكتور صلاح البدير، وأبان في خطبة الجمعة أن العالم طُعن في رئتيه بداء كورونا الذي غزا البلدان، لافتاً إلى أن ذلك امتحان وتذكير وتخويف للناس، داعياً الجميع للفزع إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره.
وأكد الخطيب أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا ومنها تعليق الدخول للبلاد بغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة، مؤكداً أهمية هذا القرار وحكمته.
وفق “أخبار 24”.