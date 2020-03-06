قدم فريق القوات الجوية الملكية السعودية “الصقور السعودية” عروضاً جوية مبهرة، ضمن المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع (IADE) المنعقد حالياً في مدينة جربة بجنوب تونس.
وأظهرت العروض الجوية التي قدمت في سماء مطار الجربة الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الطيار السعودي وقدرته على استخدام التقنيات الحديثة باحترافية عالية، عكست الصورة المشرفة للقوات الجوية.
يجمع المعرض الذي يعد أكبر اجتماع للطيران والدفاع في إفريقيا، أكثر من 250 شركة عارضة و100 وفد دولي رسمي.
وكان جناح القوات الجوية السعودية في المعرض، جذب الكثير من الزوار الذين توافدوا بالمئات للتعرف عن قرب على إمكانات المملكة الدفاعية الجوية، حيث اطّلعوا على تاريخ القوات الجوية ومهامها وواجباتها الوطنية، إضافة إلى العديد من التقنيات والمجسمات.
وفق “أخبار 24”.