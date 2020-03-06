مصادر: “التجارة” بصدد تعديل لائحة مركز استدعاء المنتجات المعيبة لتشمل جميع السلع

ذكرت مصادر أن وزارة التجارة بصدد إجراء تحديث على لائحة مركز استدعاء المنتجات المعيبة، بما يحقق شمولها لجميع المنتجات والسلع التي تتولى الوزارة مهام الرقابة عليها.
وأوضحت المصادر أن التحديث على اللائحة سيعطي الوزارة حق توقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة في مجال المنتجات المعيبة، مبينة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن ذلك يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى عام 2021.
وقالت الوزارة إنها نفذت 252 حملة استدعاء منتجات معيبة خلال العام الماضي 2019، 177 حملة منها كانت لاستدعاء مركبات بسبب خلل وأعطال، و75 حملة لاستدعاء منتجات استهلاكية مختلفة.
وأبانت أن “مركز استدعاء المنتجات المعيبة” استدعى خلال العام الماضي نحو 386 ألف مركبة، وأكثر من 292 ألف من السلع الاستهلاكية الأخرى.
يذكر أن مركز استدعاء المنتجات المعيبة أطلق في نوفمبر 2018 بهدف حماية المستهلكين وتلقي الشكاوى حول عيوب التصنيع التي يلاحظونها، إلى جانب مراقبة إشعارات واستدعاءات الشركات المصنعة وتحليلها، بما يقلص من الهدر المالي للاقتصاد الوطني.