“عبد المجيد عبدالله” يتراجع عن قرار إغلاق حسابه في “تويتر” ويعتذر للجمهور

أعلن الفنان عبدالمجيد عبدالله عودته، لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد أن أغلق حسابه قبل أيام بسبب تعليقات جارحة من بعض المغردين.
وأوضح الفنان في تغريدات عبر حسابه في “تويتر” أنه ليس الأفضل ولا يدعي الكمال إنما هو بشر يحزن ويفرح ويخطئ ويصيب، قائلا: “أرجو أن تتقبلوني كما أنا”.
وعبر عن شكره وتقديره لجمهوره ومحبيه الذين وقفوا بجانبه ودعموه، مبينا أنه أخطأ بالرد على من لا يستحق الرد.
وكان عبدالمجيد عبدالله قد أغلق حسابه في تويتر؛ وذلك بسبب تعليقات وردود بعض المغردين الجارحة، فيما أبدى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، استياءه لما حدث مع الفنان، مطالباً إياه بعدم الاهتمام بهذه الأمور. وفق “أخبار 24”.