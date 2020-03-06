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اخبار رياضية > جمال عارف يتساءل.. ماذا تغير في الاتحاد خلال أقل من أسبوع ؟
06/03/2020   3:02 م

جمال عارف يتساءل.. ماذا تغير في الاتحاد خلال أقل من أسبوع ؟

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علق الإعلامي الرياضي جمال عارف عقب تعادل الاتحاد مع الحزم 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب عارف عبر حسابه الرسمي على تويتر ” هذا ماكنت اشدد عليه ، الاتحاد يدفع ثمن الاسترخاء الكبير من لاعبيه وبرودهم والتغيير الذي أحدثه المدرب بإخراج العبود الذي كان يشكل خطرا بسرعته وإشراك البدري الذي كان تائها ولم يقدم أي أداء ومنح الفرصة للحزم للتقدم وكان قريبا من الفوز” . وفق “أخبار 24”.

وأضاف قائلاً” كل ما نقول أن الاتحاد يعود يرجع (يدحدر) ماذا تغير في الاتحاد خلال أقل من أسبوع ؟

جمال عارف يتساءل.. ماذا تغير في الاتحاد خلال أقل من أسبوع ؟

اخبار رياضية
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