حقيقة غضب الصليهم من مدرب الشباب

تحدث عبدالمجيد الصليهم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عن حقيقة غضبه من المدرب الإسباني لويس غارسيا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالليث، وذلك بعد أن تم استبداله بمباراة العدالة التي أُقيمت أمس الخميس بالجولة الـ21 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعلّق الصليهم على هذه الجزئية خلال تصريحاته للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “لم أغضب من المدرب في مباراة الشباب والعدالة بعد أن طلب خروجي لإراحتي، ولكنني غضبت منه لأنه أخرجني في مباراة الاتحاد بالجولة العشرين”.
وأضاف الصليهم: “حققنا الفوز على العدالة، وذلك بعد معالجة الأخطاء التي وقعنا بها في مباراة الاتحاد وناقشنا الأمر مع المدرب ونجحنا في الفوز على العدالة”. وفق “أخبار 24”.