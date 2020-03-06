نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > حقيقة غضب الصليهم من مدرب الشباب
06/03/2020   3:01 م

حقيقة غضب الصليهم من مدرب الشباب

+ = -
1444

تحدث عبدالمجيد الصليهم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عن حقيقة غضبه من المدرب الإسباني لويس غارسيا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالليث، وذلك بعد أن تم استبداله بمباراة العدالة التي أُقيمت أمس الخميس بالجولة الـ21 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلّق الصليهم على هذه الجزئية خلال تصريحاته للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “لم أغضب من المدرب في مباراة الشباب والعدالة بعد أن طلب خروجي لإراحتي، ولكنني غضبت منه لأنه أخرجني في مباراة الاتحاد بالجولة العشرين”.

وأضاف الصليهم: “حققنا الفوز على العدالة، وذلك بعد معالجة الأخطاء التي وقعنا بها في مباراة الاتحاد وناقشنا الأمر مع المدرب ونجحنا في الفوز على العدالة”. وفق “أخبار 24”.

حقيقة غضب الصليهم من مدرب الشباب

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885091187.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.