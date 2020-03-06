عقب التعادل أمام الحزم.. أبو هداية: حتى النقطة لا يستحقها الاتحاد!

انتقد الإعلامي الرياضي محمد أبوهداية مستوى لاعبي الاتحاد عقب التعادل مع الحزم 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب أبو هداية عبر صفحته الرسمية على تويتر ” تقدم مستوى كبير أمام الهلال والشباب ثم تترنح وتخسر نقاط أمام فرق لاتصل إليك بالتاريخ والانجازات ، هنا لديك مشكلة فنية عظيمة يتناوب على تكريس علتها اللاعبون مرة والمدرب مرة أخرى “. وفق “المرصد”.
وأضاف ” ماهذا الضياع وأين تكمن الحلول ياإدارة العميد ؟ ارحموا جماهيركم ممايحدث .. تغيير العبود خطأ كبير!
واختتم قائلاً” من وجهة نظري .. حتى النقطة لايستحقها الاتحاد!