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اخبار رياضية > عقب التعادل أمام الحزم.. أبو هداية: حتى النقطة لا يستحقها الاتحاد!
06/03/2020   3:00 م

عقب التعادل أمام الحزم.. أبو هداية: حتى النقطة لا يستحقها الاتحاد!

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انتقد الإعلامي الرياضي محمد أبوهداية مستوى لاعبي الاتحاد عقب التعادل مع الحزم 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب أبو هداية عبر صفحته الرسمية على تويتر ” تقدم مستوى كبير أمام الهلال والشباب ثم تترنح وتخسر نقاط أمام فرق لاتصل إليك بالتاريخ والانجازات ، هنا لديك مشكلة فنية عظيمة يتناوب على تكريس علتها اللاعبون مرة والمدرب مرة أخرى “. وفق “المرصد”.

وأضاف ” ماهذا الضياع وأين تكمن الحلول ياإدارة العميد ؟ ارحموا جماهيركم ممايحدث .. تغيير العبود خطأ كبير!

واختتم قائلاً” من وجهة نظري .. حتى النقطة لايستحقها الاتحاد!

عقب التعادل أمام الحزم.. أبو هداية: حتى النقطة لا يستحقها الاتحاد!

اخبار رياضية
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