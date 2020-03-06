كاريلي: مباراتا الهلال والشباب سبب تراجع أداء فريق الاتحاد

أرجع المدير الفني لنادي الاتحاد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي تراجع أداء الفريق وخروجه متعادلاً أمام الحزم إلى الجهد البدني الكبير، الذي بذله لاعبو الفريق خلال مباراتي الهلال والشباب.
وأضاف كاريلي، خلال تصريح لبرنامج “الدوري مع وليد” قائلا “لعبنا بمستوى بدني قوي ومميز أمام الهلال والشباب، وتراجع الأداء في مباراة الحزم، إلا أننا سنلعب للفوز أمام الوحدة”.
وكان الاتحاد تعادل مع الحزم بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، رافعا رصيده إلى 23 نقطة محتلا المركز 12 في ترتيب فرق الدوري بفارق الأهداف عن الحزم. وفق “أخبار 24”.