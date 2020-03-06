بعد تعادل الاتحاد مع الحزم.. الشعلان يسخر من تفاؤل جستنيه بفوز الاتحاد قبل المباراة

اعتبر الإعلامي الرياضي خالد الشعلان التوقعات التي أطلقها عدنان جستنيه قبل مباراة الحزم، والذي توقع أن يحقق الاتحاد فوزا كبيرا على الحزم، نوعا من الغرور.
وكان جستنيه غرّد عبر حسابه على “تويتر”، قبل مباراة الحزم والاتحاد قائلاً: “يسألونك هل أنت متفائل اليوم؟ نعم وألف نعم بكل حرف من حروف التفاؤل، جداً أنا متفائل”، وعندما رد عليه سامي القرشي بـ”3/1 وعليكم العشاء”، أجابه جستنيه قائلاً: “من 4 إلى 7 وعليكم العشاء”.
وكان الإعلامي الرياضي محمد البكيري رد على جستنيه بتغريدة جاء فيها: “والله يا أبو فارس أنا عكسك، تقلقني المباراة التي تجي بعد فوز كبير وفرح عارم، فتطغى النشوة والثقة، خاصة مباراة اليوم مفترق طرق مع فريق تتساوى مع النقاط 22 نقطة، الحذر واحترام المنافس أيا كان”. وفق “أخبار 24”.
وبعد تعادل الاتحاد أمام الحزم بنتيجة 1/1 علق الشعلان قائلا: “ما تسبعنا ولا تربعنا، لكننا تعادلنا، ليتنا من غرورنا سكتنا وما ثرثرنا”.