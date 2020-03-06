“استئناف مكة” تطالب بتغليظ العقوبة بحق المتحرش بعبارة “هاتي بوسة”

ذكرت مصادر أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة طلبت تغليظ العقوبة بحق الوافد العربي الذي تحرش بزميلته في العمل وحاول تقبيلها، لتشمل السجن والغرامة؛ وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الاستئناف نقضت حكم المحكمة الجزائية في جدة بتغريم المقيم 4 آلاف ريال على فعلته، لعدة أسباب منها ضعف الحكم، وأهمية حماية بيئة العمل بعقوبات رادعة، وقطع الطريق على المتبعين لنزوات أنفسهم.
وأضافت أن الاستئناف رفضت أسباب قرار المحكمة الجزائية بأن المتهم من حفظة كتاب الله وأنه لو عوقب على هذه الزلة قد تؤثر عليه لمخالطته المجرمين، وعززت قرارها بأن هذا يعد حقاً عاماً لا يجب التهاون مع من ثبت إدانتهم فيه ولا تفرقة بين الرجال والنساء في حق العمل.
يُذكر أن المحكمة الجزائية في جدة كانت قد أصدرت حكماً بإدانة موظف من جنسية عربية بجريمة التحرش؛ إثر محاولته تقبيل موظفة تعمل معه وغرّمته 4 آلاف ريال.