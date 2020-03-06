بالضرب وألفاظ نابية.. أم تقتحم فصلاً وتعتدي على معلمة أمام طالباتها في “أبو عريش”

قالت مصادر إن والدة إحدى الطالبات اقتحمت فصلاً في مدرسة بمحافظة أبو عريش بجازان واعتدت بالضرب على معلمة أمام الطالبات، مبينة أن مكتب تعليم المحافظة تلقى شكوى رسمية من المعلمة وبصدد التحقيق حول الواقعة.
وأوضحت المصادر أن الأم دخلت الفصل وتهجمت على المعلمة وتلفظت عليها بألفاظ نابية، أمام إحدى المعلمات والطالبات داخل الفصل، لافتة وفقاً لصحيفة “الوطن” أن الأم لم ترفع شكواها لقائدة المدرسة بل توجهت مباشرة إلى الفصل ونفذت اعتداءها.
وأبانت أن المعلمة تقدمت بشكوى رسمية لـ”تعليم المحافظة” كما أن إدارة المدرسة أعدت محضراً بالواقعة ورفعت تقريرها، حيث من المقرر أن تبدأ الإدارة التعليمية الأسبوع المقبل التحقيق في القضية.