مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طنًا من التمور هدية المملكة لبنجلاديش

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الخميس)، 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية بنجلاديش.
وتم التسليم بحضور مساعد الوكيل لوزارة الإغاثة وإدارة الكوارث أكرم حسين، ومدير الإغاثة بقسم إدارة الكوارث افتخار الإسلام، وممثل سفارة المملكة لدى بنجلاديش أحمد الحمدي، وممثل وزارة المالية، وفريق المركز، وذلك في مقر إدارة الكوارث بالعاصمة دكا. وفق “أخبار 24”.
ووقّع وكيل وزارة إدارة الكوارث على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة لدعم الدول الشقيقة والصديقة.