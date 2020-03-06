نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طنًا من التمور هدية المملكة لبنجلاديش
06/03/2020   12:15 م

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طنًا من التمور هدية المملكة لبنجلاديش

+ = -
638

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الخميس)، 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية بنجلاديش.

وتم التسليم بحضور مساعد الوكيل لوزارة الإغاثة وإدارة الكوارث أكرم حسين، ومدير الإغاثة بقسم إدارة الكوارث افتخار الإسلام، وممثل سفارة المملكة لدى بنجلاديش أحمد الحمدي، وممثل وزارة المالية، وفريق المركز، وذلك في مقر إدارة الكوارث بالعاصمة دكا. وفق “أخبار 24”.

ووقّع وكيل وزارة إدارة الكوارث على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طنًا من التمور هدية المملكة لبنجلاديش

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885091124.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.