وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتوفير معقمات اليدين بالجوامع والمساجد

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مديري فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة بالتأكيد على متعهدي صيانة المساجد والجوامع ونظافتها بتوفير معقمات اليدين، والتعقيم الدوري للسجاد.
وأوضحت “الشؤون الإسلامية” أن هذا التوجيه يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد، تجاه فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد وجّه بإيقاف العمل بنظام البصمة للموظفين في الوزارة، ضمن جهود مكافحة “كورونا” المستجد، كما وجّه بتخصيص خطبة اليوم الجمعة للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية، ومنها “كورونا”. وفق “أخبار 24”.