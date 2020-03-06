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أخبار المناطق > وفاة مسؤولين إيرانيين وإصـابة 4 آخرين بسبب فيروس “كورونا” الجديد
06/03/2020   12:13 م

وفاة مسؤولين إيرانيين وإصـابة 4 آخرين بسبب فيروس “كورونا” الجديد

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أكدت وسائل إعلام إيرانية وفاة سفير إيران السابق في دمشق ومساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين شيخ الإسلام، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد في طهران.

وأعلن الإعلامي محمد الأحوازي عبر حسابه بـ”تويتر”، وفاة مساعد رئيس السلطة القضائية على خلفي، وإصـابة النائبة بالبرلمان الإيراني فاطمة رهبر، بالإضافة إلى إصـابة حفيدة الخميني ليلى بروجردي بالفيروس.

وأضاف بأن النائبة بالبرلمان الإيراني زهرة الهيان تعرّضت أيضاً للإصـابة بالفيروس، كما أصـيب عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني والمستشار الأعلى لوزير الخارجية الإيراني محمد صدر. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن عدد وفيات فيروس كورونا في إيران وصل إلى 77 حالة وفاة، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات 2336 حالة، وارتفع عدد النواب المصـابين بالفيروس إلى 23 نائباً، فضلاً عن إصـابة عدد من المسؤولين الحكوميين، بحسب ما أعلن وزير الصحة أول أمس (الثلاثاء).

وفاة مسؤولين إيرانيين وإصـابة 4 آخرين بسبب فيروس “كورونا” الجديد

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