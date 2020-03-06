“التجارة” تُشهر بمواطن ومقيمين في واقعة تستر وغش تجاري بمجال العطور في الجوف

شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية؛ لإدانتهم في واقعة تستر وغش تجاري بمجال تجارة العطور في الجوف.
وجاء تشهير الوزارة بالمواطن والوافدين بعدما ثبت تمكين المواطن للوافدين من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهما مزاولته، وكذلك الغش عبر بيع عطور رديئة غير مطابقة للمواصفات.
وتضمنت المخالفات بحق المدانين بيع مستحضرات تحمل ادعاءات طبية مزيفة ومخالفة للعقيدة، وعمل عروض وتخفيضات وهمية ومضللة للمستهلك ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثبتت الأدلة تستر المواطن على الوافدين وهما أب وابنه مقابل مبلغ مقطوع، في الوقت الذي تبلغ الإيرادات الشهرية للمنشأة 150 ألف ريال والتي يتولى المتستر عليهما مسؤولية إدارة وتسيير أعمالها. وفق “أخبار 24”.
بدورها أصدرت المحكمة الجزائية بسكاكا حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه.
وشمل الحكم الصادر إبعاد المتستر عليهما عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.