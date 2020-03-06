بالفيديو.. وليد الفراج: قرار محتمل باستكمال الدوري بدون جمهور بسبب “كورونا”

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن دراسة عدة احتمالات بشأن الوضع الصحي الخاص بـ “كورونا” الجديد وتأثيرها على النشاط الرياضي، وبينها استكمال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بدون جمهور.
وقال الفراج خلال إحدى حلقات برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إن لجنة متخصصة تضم عدة جهات بينها وزارة الصحة والاتحاد السعودي ووزارة الرياضة، تراقب وتدرس الوضع الصحي في ضوء خطر “كورونا” وعدد الحالات المُصابة به.
ونوه إلى أن اللجنة تضع بين احتمالاتها استكمال المسابقات الرياضية بدون جماهير، مشيراً إلى أنه لا يوجد قرار حتى الآن بهذا الأمر لكن اللجنة تدرس وتضع أمامها كل الاحتمالات. وفق “أخبار 24”.
#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: لجنة من عدة جهات تراقب الوضع الصحي لدراسة احتمال استكمال الدوري السعودي دون جمهور .. لا يوجد قرار إلى الآن ونتمنى أن لا نصل لهذه المرحلة.#SBC pic.twitter.com/vC0tBMrgnu
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 5, 2020