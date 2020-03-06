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اخبار رياضية > بالفيديو.. وليد الفراج: قرار محتمل باستكمال الدوري بدون جمهور بسبب “كورونا”
06/03/2020   12:11 م

بالفيديو.. وليد الفراج: قرار محتمل باستكمال الدوري بدون جمهور بسبب “كورونا”

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كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن دراسة عدة احتمالات بشأن الوضع الصحي الخاص بـ “كورونا” الجديد وتأثيرها على النشاط الرياضي، وبينها استكمال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بدون جمهور.

وقال الفراج خلال إحدى حلقات برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إن لجنة متخصصة تضم عدة جهات بينها وزارة الصحة والاتحاد السعودي ووزارة الرياضة، تراقب وتدرس الوضع الصحي في ضوء خطر “كورونا” وعدد الحالات المُصابة به.

ونوه إلى أن اللجنة تضع بين احتمالاتها استكمال المسابقات الرياضية بدون جماهير، مشيراً إلى أنه لا يوجد قرار حتى الآن بهذا الأمر لكن اللجنة تدرس وتضع أمامها كل الاحتمالات. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وليد الفراج: قرار محتمل باستكمال الدوري بدون جمهور بسبب “كورونا”

اخبار رياضية
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